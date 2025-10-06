FC 26 SBC POTM LIGA F Luany | L’Ala Brasiliana con 5 Stelle Mosse Abilità!
È disponibile la Sfida Creazione Rosa per la prima Player of the Month (POTM) della Liga F! La brasiliana Luany 85 OVR ha ottenuto la carta POTM, un’ala velocissima e tecnica, ideale per potenziare l’attacco. Luany vanta un’eccezionale combinazione di velocità e tecnica, con ben 5 Stelle Mosse Abilità, che la rende una minaccia costante sulla fascia. Hai 28 giorni per sbloccarla. Il Premio: Luany POTM LIGA F (85 OVR). Luany è un’ala d’attacco pura, capace di giocare come RM, RW, CAM e ST. Mosse Abilità: 5 Stelle, che le permettono di eseguire tutte le skill moves del gioco.. Piede Debole: 3 Stelle. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: potm - liga
Luany vince il premio di POTM LaLiga F secondo FUT Sheriff! Niente #ClaudiaPina SBC quindi! La sfida creazione rosa della vincitrice del POTM femminile spagnolo, sarà rilasciata probabilmente nei prossimi giorni!
