È disponibile la Sfida Creazione Rosa per la prima Player of the Month (POTM) della Liga F! La brasiliana Luany 85 OVR ha ottenuto la carta POTM, un’ala velocissima e tecnica, ideale per potenziare l’attacco. Luany vanta un’eccezionale combinazione di velocità e tecnica, con ben 5 Stelle Mosse Abilità, che la rende una minaccia costante sulla fascia. Hai 28 giorni per sbloccarla. Il Premio: Luany POTM LIGA F (85 OVR). Luany è un’ala d’attacco pura, capace di giocare come RM, RW, CAM e ST. Mosse Abilità: 5 Stelle, che le permettono di eseguire tutte le skill moves del gioco.. Piede Debole: 3 Stelle. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC POTM LIGA F Luany: L’Ala Brasiliana con 5 Stelle Mosse Abilità!