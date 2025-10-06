FC 26 SBC Pilastri Evander | Il Trequartista Brasiliano con PlayStyle++!

È disponibile una SBC molto interessante e conveniente per un centrocampista offensivo brasiliano: Evander Pilastri 85 OVR! Questo giocatore è un’ottima aggiunta per chi cerca un trequartista (CAM) completo, dotato di ottime abilità di passaggio, tiro e dribbling. Hai 7 giorni per sbloccare questa carta con doppio PlayStyle e statistiche ben bilanciate. Il Premio: Evander Pilastri (85 OVR). Evander è un centrocampista d’attacco versatile, capace di giocare come CAM, CM e ST. Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 4 Stelle Piede Debole lo rendono imprevedibile in fase offensiva.. Statistiche Chiave: DRI 85, PAS 84 e TIR 83 lo rendono un creatore di gioco e un finalizzatore efficace. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

