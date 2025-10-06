Sudore e voglia di scherzare, preparazione atletica dura e rotazioni che coinvolgono tutti, la pausa che non è un dramma ma un'occasione per rinfocolare il patriottismo: Cristian sta modellando una squadra compatta che è dalla sua parte e che non cala più fisicamente nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fatica, calma e sorrisi anche quando chiamano le nazionali: i segreti di un'Inter a misura di Chivu