Fascista! | imbrattata a Roma la statua di papa Wojtyla; il trionfo della cancel culture la vittoria del nulla

Un episodio osceno, ma rivelativo dell'odierna tendenza nichilistica Leggo che in questi giorni è stata imbrattata a Roma la statua di Papa Wojtyla. I vandali che hanno compiuto il gesto hanno scritto con la bomboletta "fascista" sulla statua del Papa polacco. Il gesto, di per sé inqualificab. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Fascista!": imbrattata a Roma la statua di papa Wojtyla; il trionfo della cancel culture, la vittoria del nulla

In questa notizia si parla di: fascista - imbrattata

Roma, imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II con falce e martello e la scritta ‘fascista’

L’antipasto del corteo “pacifista” pro Gaza? Imbrattata con falce e martello la statua di Papa Wojtyla a Roma: “Fascista di m…”

"Fascista!", imbrattata la statua di papa Wojtyla alla Stazione Termini a Roma

ROMA (ITALPRESS) – La statua di Papa Giovanni Paolo II collocata a piazza dei Cinquecento, a Roma, nei pressi della stazione Termini, è stata imbrattata con la scritta “fascista di merda” e con il simbolo della falce e del martello. I carabinieri hanno attivato l Vai su Facebook

Macché #Flotilla è #guerriglia: il corteo pro #Gaza poi il vero volto dei #ProPal La statua di #Wojtyla imbrattata: "Fascista". Meno male che c’è #Trump per la #pace ? Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #5ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Imbrattata la statua di Papa Wojtyla a Roma con scritta 'fascista'. Meloni: «Atto indegno» - «A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo «fascista di merda» e disegnando una falce e martello. ilmessaggero.it scrive

Imbrattata la statua di Papa Wojtyla a Roma, l'ira di Meloni - " accompagnata dal simbolo della falce e martello. Lo riporta ansa.it