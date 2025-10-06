Far rinascere l’ex Gambero la proposta del PLI

Tarantini Time Quotidiano Taranto, città dei due mari, della pesca e delle cozze, continua a vivere una contraddizione dolorosa: una tradizione millenaria legata al mare, ma priva di un vero mercato ittico che ne rappresenti l’identità economica, culturale e produttiva. Da anni, si parla di diversificazione economica e di un futuro alternativo alla monocultura dell’acciaio. Tuttavia, nei fatti, la politica cittadina si è mostrata incapace di tradurre queste parole in progetti concreti e sostenibili. È tempo di cambiare rotta. Il Partito Liberale Italiano di Taranto propone ufficialmente il recupero e la rifunzionalizzazione della struttura dell’ex Gambero — oggi in stato di abbandono e degrado — per destinarla alla realizzazione del Mercato Ittico di Taranto (MIT). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

