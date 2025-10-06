Fantoccio di Bandecchi a testa in giù identificate due giovanissime E il padre scrive al sindaco per scusarsi

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terni, 6 ottobre 2025 – Nessuna particolare connotazione politica, né segnali di appartenenza a partiti o associazioni. Le due ragazze identificate con l’accusa di aver appeso un fantoccio del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, avrebbero probabilmente agito per motivi personali, ma senza nessuna motivazione politica chiaramente riconoscibile. Si tratta di due giovani, una appena maggiorenne e l’altra minorenne, che l’altra sera hanno attaccato un pupazzo di Bandecchi a testa in giù davanti al municipio di Terni.  La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti per la formulazione di eventuali ipotesi di reato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fantoccio di bandecchi a testa in gi249 identificate due giovanissime e il padre scrive al sindaco per scusarsi

© Lanazione.it - Fantoccio di Bandecchi a testa in giù, identificate due giovanissime. E il padre scrive al sindaco per scusarsi

In questa notizia si parla di: fantoccio - bandecchi

Regionali Campania, Bandecchi: “Fico candidato fantoccio, centrodestra non pervenuto”

Fantoccio di Bandecchi appeso a testa in giù. La reazione del sindaco di Terni

Bandecchi, a Terni fantoccio a testa in giù con il suo volto: “Voi di sinistra rimasti al fascismo”

fantoccio bandecchi testa gi249Fantoccio di Bandecchi a testa in giù, identificate due giovanissime. E il padre scrive al sindaco per scusarsi - Sono due ragazze, una appena maggiorenne e l’altra minorenne, le persone individuate dalla Digos con l’accusa di aver appeso il pupazzo del primo cittadino davanti al municipio di Terni ... Da lanazione.it

Fantoccio Bandecchi a testa in giù, due studentesse le autrici del gesto. Sindaco: «Istigate dalla piazza» - Sono state due studentesse, una delle quali minorenne, ad appendere il fantoccio con il volto del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, a testa in giù davanti a Palazzo Spada sabato ser ... Lo riporta umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Fantoccio Bandecchi Testa Gi249