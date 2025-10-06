Fantoccio di Bandecchi a testa in giù identificate due giovanissime E il padre scrive al sindaco per scusarsi

Terni, 6 ottobre 2025 – Nessuna particolare connotazione politica, né segnali di appartenenza a partiti o associazioni. Le due ragazze identificate con l’accusa di aver appeso un fantoccio del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, avrebbero probabilmente agito per motivi personali, ma senza nessuna motivazione politica chiaramente riconoscibile. Si tratta di due giovani, una appena maggiorenne e l’altra minorenne, che l’altra sera hanno attaccato un pupazzo di Bandecchi a testa in giù davanti al municipio di Terni. La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti per la formulazione di eventuali ipotesi di reato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fantoccio di Bandecchi a testa in giù, identificate due giovanissime. E il padre scrive al sindaco per scusarsi

