Tensione sociale altissima in città. Un fantoccio con il volto del sindaco Stefano Bandecchi e appeso a testa in giù è stato lasciato sabato sera davanti alla sede del Comune. È stato sequestrato dalla polizia che indaga, anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sul fantoccio è stato rinvenuto un foglio con parte del testo di una canzone, “Rigurgito Antifascista“, dei 99 Posse e Banda Bassotti. In mattinata si era svolto il corteo del centrosinistra contro lo stesso Bandecchi, contestato per le parole sui bambini di Gaza e per gli atteggiamenti decisamente fuori le righe che da anni lo catapultano alla ribalta delle cronache. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Fantoccio“ davanti al Comune. L’ira del sindaco Bandecchi:: "Ora chi è di sinistra rischia"