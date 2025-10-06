Fantoccio davanti al Comune L’ira del sindaco Bandecchi | | Ora chi è di sinistra rischia
Tensione sociale altissima in città. Un fantoccio con il volto del sindaco Stefano Bandecchi e appeso a testa in giù è stato lasciato sabato sera davanti alla sede del Comune. È stato sequestrato dalla polizia che indaga, anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sul fantoccio è stato rinvenuto un foglio con parte del testo di una canzone, “Rigurgito Antifascista“, dei 99 Posse e Banda Bassotti. In mattinata si era svolto il corteo del centrosinistra contro lo stesso Bandecchi, contestato per le parole sui bambini di Gaza e per gli atteggiamenti decisamente fuori le righe che da anni lo catapultano alla ribalta delle cronache. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Vergogna. Il silenzio di chi ieri ha manifestato contro Stefano Bandecchi in nome della democrazia e oggi tacce di fronte al fantoccio lasciato ieri davanti al comune di Terni ci lascia sconcertati. La nostra piena solidarietà a Stefano Bandecchi - X Vai su X
