Fano auto va a fuoco e ne danneggia altre due

Paura per l’incendio di un’auto, intorno alle 11,15 di ieri, nel parcheggio del centro commerciale Fanocenter, lato monte, in via Einaudi, nella frazione di Bellocchi. A prendere fuoco, probabilmente per un cortocircuito, una Opel Corsa alimentata a gasolio, lasciata in sosta da un 30enne del posto, che si trovava all’interno del centro commerciale per fare la spesa, in compagnia della figlioletta di due anni. La bambina, impressionata dell’incendio e sotto la pioggia battente, ha trovato riparo con il papà nell’auto dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Le fiamme hanno lambito altre due vetture, parcheggiate nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

