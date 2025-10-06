Fano auto va a fuoco e ne danneggia altre due
Paura per l’incendio di un’auto, intorno alle 11,15 di ieri, nel parcheggio del centro commerciale Fanocenter, lato monte, in via Einaudi, nella frazione di Bellocchi. A prendere fuoco, probabilmente per un cortocircuito, una Opel Corsa alimentata a gasolio, lasciata in sosta da un 30enne del posto, che si trovava all’interno del centro commerciale per fare la spesa, in compagnia della figlioletta di due anni. La bambina, impressionata dell’incendio e sotto la pioggia battente, ha trovato riparo con il papà nell’auto dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Le fiamme hanno lambito altre due vetture, parcheggiate nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fano - auto
Fano, lascia l'auto con i finestrini abbassati: multato | Cosa dice il Codice della strada
Lascia i finestrini aperti e viene multato: 42 euro. Finestrini aperti e auto parcheggiata: multa da 42 euro a Fano
Fano, lascia l'auto con i finestrini abbassati: multato | Cosa dice il Codice della strada
Incendio autovettura: fiamme in parcheggio centro commerciale a Fano, coinvolte tre auto Vai su Facebook
Fano, auto va a fuoco e ne danneggia altre due - Paura per l’incendio di un’auto, intorno alle 11,15 di ieri, nel parcheggio del centro commerciale Fanocenter, lato monte, in via Einaudi, nella frazione di Bellocchi. Scrive msn.com
Incendio, auto a fuoco al Fanocenter - Paura nel parcheggio dell'area commerciale in via Einaudi, nella frazione di Bellocchi. Secondo msn.com