fanno festa tutti tranne leclerc ed hamilton

Hanno tutti un motivo per festeggiare tranne la Ferrari. Quasi una costante in questa stagione che per la Scuderia rischia di diventare una delle peggiori della storia. George Russell festeggia la sua quinta vittoria, la seconda stagionale, con una gara dominata dall'inizio alla fine dopo che il suo weekend era incominciato contro un muro. La McLaren festeggia il suo secondo Mondiale Costruttori di fila, il decimo della sua storia. Max Verstappen festeggia il piccolo passo avanti in classifica e riesce a tenere in vita il suo sogno Mondiale recuperando punti su Piastri e Norris che hanno pure rischiato di farsi fuori a vicenda al via.

