Famke Jenssen reagisce al ritorno dei suoi colleghi di X-Men in Avengers | Doomsday

Diverse star originali degli X-Men appariranno nel Marvel Cinematic Universe nel 2026 in Avengers: Doomsday, ma non Famke Janssen. Mentre le fasi 4-5 hanno già reso omaggio ai franchise Marvel al di fuori della timeline MCU, il 2026 sarà il più grande crossover mai realizzato tra l'era Fox-Marvel e la Marvel Studios. Con il franchise che detiene i diritti degli X-Men, l'uscita del 2026 riporterà dunque sul grande schermo diversi attori dei film degli anni 2000. Il cast di Avengers: Doomsday ha ora terminato le riprese principali il 19 settembre 2025, con Joe e Anthony Russo pronti a dirigere anche il sequel, Avengers: Secret Wars.