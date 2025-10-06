Famiglia travolta sulle strisce | il padre è gravissimo la bimba ha un trauma cranico La procura apre un' inchiesta

Parmatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente sull'intera famiglia travolta mentre attraversava le strisce pedonali a Sala Baganza, avvenuto ieri sera poco prima delle 20, ha portato alle prime conseguenze: mentre il padre versa in gravissime condizioni nel reparto Rianimazione dell'ospedale Maggiore, la procura ha deciso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: famiglia - travolta

Strage in autostrada, quattro morti: famiglia travolta dal tir, il giallo del guasto all’auto

Famiglia travolta dalle onde: morta la nonna, tre ragazzi riescono a salvare madre e figlia

Incidente A1 in galleria a Barberino, distrutta la famiglia Visconti: morti nonni, zia e il cane, gravi madre e figlia di 5 anni. L'auto ferma per un guasto travolta da un tir

famiglia travolta strisce padreFamiglia travolta sulle strisce: il padre è gravissimo in Rianimazione - Famiglia travolta mentre attraversava le strisce a Sala Baganza: il padre ha riportato lesioni gravissime ed è ricoverato in Rianimazione. Lo riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Travolta Strisce Padre