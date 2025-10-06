Famiglia distrutta Incidente stradale mortale a bordo tre fratelli e un nipote | scena terribile

Un tranquillo pomeriggio di domenica si è trasformato in una tragedia improvvisa lungo una strada, dove un’auto con a bordo quattro persone appartenenti alla stessa famiglia ha perso il controllo finendo fuori carreggiata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16, in un tratto che conduce verso il centro abitato, e in pochi istanti la vettura si è ribaltata più volte, terminando la corsa in un campo adiacente. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato scene drammatiche che hanno scosso profondamente la comunità locale. >> Grande Fratello, il concorrente non si è retto più: lei totalmente spiazzata I primi ad arrivare sul posto sono stati alcuni automobilisti di passaggio che, vedendo l’auto distrutta, hanno subito allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it