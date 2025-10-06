Famiglia distrutta in un tragico incidente | muore una donna tre parenti feriti
Un tranquillo pomeriggio di domenica si è trasformato in una tragedia improvvisa lungo una strada alle porte di Alghero, dove un’auto con a bordo quattro familiari è uscita di carreggiata ribaltandosi più volte prima di terminare la corsa in un campo. L’incidente, avvenuto poco dopo le 16 lungo la statale 127 bis in località Galboneddu, ha provocato una scena drammatica che ha scosso l’intera comunità. Soccorsi immediati ma una vittima sul colpo. I primi a intervenire sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno allertato i soccorsi vedendo la Fiat Panda completamente distrutta. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e operatori del 118, trovando le quattro persone intrappolate all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: famiglia - distrutta
Strage sull’Aurelia, la famiglia in vacanza distrutta dopo lo schianto contro il furgone in panne
Pauroso incidente in Italia, famiglia distrutta: chi erano
Incidente choc, famiglia distrutta in autostrada: morti nonni e zia, grave bimba e mamma
Cisl Lecce dopo tragedia di Corsano: “Un’altra famiglia distrutta per sempre” Vai su Facebook
Tragedia in A1. Condannato a tre anni il conducente del van Il cinquantasettenne di Alba si scontrò con l’auto della famiglia Acri originaria di Rossano Calabro. Nell'impatto morì anche il loro bambino di sei mesi Famiglia distrutta in A1, ieri la… - X Vai su X
Travolgono auto con a bordo una famiglia e poi fuggono a piedi: morto il padre, feriti moglie e figlio - Tragico incidente a Martinsicuro, in provincia di Pescara: Emidio Croci, 47 anni, muore travolto da una Mercedes mentre tornava a casa con moglie e figlio ... Secondo fanpage.it
Strage sulla Variante. Schianto alle porte della città. Tre morti, distrutta una famiglia - L’incidente ieri: un van con cittadini indiani a bordo si è scontrato con un autocarro che si era fermato per evitare un furgone. Si legge su msn.com