Famiglia distrutta in un tragico incidente | muore una donna tre parenti feriti

Un tranquillo pomeriggio di domenica si è trasformato in una tragedia improvvisa lungo una strada alle porte di Alghero, dove un’auto con a bordo quattro familiari è uscita di carreggiata ribaltandosi più volte prima di terminare la corsa in un campo. L’incidente, avvenuto poco dopo le 16 lungo la statale 127 bis in località Galboneddu, ha provocato una scena drammatica che ha scosso l’intera comunità. Soccorsi immediati ma una vittima sul colpo. I primi a intervenire sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno allertato i soccorsi vedendo la Fiat Panda completamente distrutta. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e operatori del 118, trovando le quattro persone intrappolate all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

famiglia distrutta in un tragico incidente muore una donna tre parenti feriti

