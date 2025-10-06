Falso! Travaglio scatenato contro Benigni accuse molto pesanti

Un intervento destinato a far discutere, quello di Marco Travaglio, che interviene pubblicamente per contestare una narrazione storica che considera parziale e, secondo lui, “politicamente orientata”. Il direttore del Fatto Quotidiano, noto per le sue posizioni spesso scomode e fuori dal coro, ha criticato direttamente Roberto Benigni, prendendo spunto dal celebre film La vita è bella, per rilanciare una riflessione più ampia sul modo in cui – secondo lui – l’ Occidente starebbe riscrivendo la storia del Novecento. L’occasione è stata una recente dichiarazione pubblica in cui Travaglio ha puntato il dito contro la celebrazione dello sbarco in Normandia, definendola “incompleta” per aver escluso il contributo decisivo della Russia sovietica nella sconfitta del nazifascismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

