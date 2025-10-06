BASKET di Sandro Pugliese Viaggio sulle montagne russe al Forum di Assago dove l’ Olimpia fatica e alla fine perde contro la Bertram Tortona per 71-74. L’esordio dei sogni come capo allenatore per Mario Fioretti, celebrato da tutto il Forum ad inizio gara, dopo 22 anni di assistentato all’Olimpia, ora capace di espugnare il parquet biancorosso alla prima occasione. All’Olimpia, che ovviamente ha onorato la scomparsa del patron Giorgio Armani a inizio gara, non bastano i 16 punti di LeDay (nella foto) e gli 11 di Guduric che hanno propiziato la rimonta nell’ultimo periodo. La partenza dei biancorossi è subito frizzante, con Booker protagonista fin dalla palla a due, mentre poco prima di inizio gara arriva la notizia che Josh Nebo rimarrà fuori almeno 3 settimane per una lesione del bicipite femorale della coscia destra (out per infortunio anche Brown, Shields, Totè e a riposo precauzionale Cancar). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Falsa partenza di Milano. Tortona sorride in volata