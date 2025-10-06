Milano, 6 ottpobre 2025 – Se è vero che in campo e fuori il buon esempio devono darlo gli adulti (tecnici e dirigenti in “primis”) e che il fair play conta più del risultato, allora vale la pena raccontare quanto accaduto sabato pomeriggio nel campionato Under 17 Elite (girone B) da sempre vetrina regionale per giovani talenti. Perché il gesto di Alberto Campelli, allenatore 31enne dell’ Ausonia (storica società milanese di cui è pure vicepresidente) raccolto e condiviso dalla sua squadra, non può passare inosservato. Lealtà e correttezza primo tutto, i veri valori dello sport. Quelli che Alberto cerca da sempre di trasmettere ai suoi ragazzi, anche quando la vittoria è in bilico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fair play a Milano: l’Ausonia va in gol con due avversari a terra. L’allenatore chiede ai suoi ragazzi di far segnare la Vigor