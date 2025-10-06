Faida tra Sinti arrestati madre e figlio della donna uccisa
I carabinieri hanno fermato la madre e il figlio minorenne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dolores Dori, la 44enne uccisa mentre cercava di recuperare la figlia nel campo nomadi. Nella faida tra famiglie sinti spunta il video di minacce del marito armato
I carabinieri stanno indagando sull'uccisione di una donna sinti di 44 anni, morta all'ospedale di Desenzano del Garda (Bs) dove era stata abbandonata. Secondo gli investigatori, la donna sarebbe stata vittima di una faida familiare. Ricercato il consuocero.
#Juorno #faida tra famiglie #Sinti, si cerca il consuocero di #DoloresDori, la donna #uccisa a #LonatodelGarda
Omicidio nel campo rom, madre e figlio di Dolores Dori arrestati: erano nella spedizione punitiva contro la famiglia rivale - C’è una svolta nelle indagini sull’omicidio di Dolores Dori, la donna di 44 anni morta il 2 ottobre scorso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dopo essere stata lasciata davanti all’ospedale ... Come scrive msn.com
La faida tra sinti, la donna uccisa a Lonato, la caccia al consuocero e il video con le pistole sui social - La famiglia di Dolores Dori sarebbe stata armata: voleva fermare le nozze della figlia Dietro di loro, una credenza bianca. Da brescia.corriere.it