Faggioli il re della Pikes Peak | Una gara estrema con la NP01 Bardahl ho coronato un sogno
Grande festa al Rallylegend di San Marino per Simone Faggioli, primo e unico italiano a vincere la mitica Pikes Peak International Hill Climb. Il pluri campione tricolore ed europeo di velocità in salita ha ricevuto il premio speciale Eberhard & Co. per celebrare il suo trionfo nella Race to the Clouds. Ai microfoni di Gazzetta Motori il pilota toscano racconta le difficoltà e le emozioni che lo hanno accompagnato in terra americana, con un focus specifico sulla potentissima NP01 Bardahl con cui è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria in Colorado. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Simone Faggioli ha trionfato nella celebre corsa di montagna in Colorado "Un sogno che si è realizzato con i sacrifici miei e del mio team privato Grazie alla forza del gruppo abbiamo battuto la Ford e i problemi tecnici». "Io, sul tetto d’America. Vincere la Pikes Peak, passo nella leggenda»
