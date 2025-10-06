Faenza la nuova rampa ciclopedonale sarà intitolata alla staffetta partigiana e matematica Ada Rossi

Sabato la città di Faenza vivrà una giornata durante la quale si intrecciano memoria civile e cura dello spazio urbano. Due momenti distinti, ma allo stesso tempo legati tra loro, segneranno l’intitolazione alla figura di Ada Rossi della nuova rampa ciclopedonale di via Lapi e la presentazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

