Facciamo luce su tutte le violenze presidio in piazza Matteotti mercoledì 8 ottobre

Bergamo. Mercoledì 8 ottobre torna il presidio mensile della Rete bergamasca contro la violenza di genere. Come già avvenuto a settembre, il presidio si svolgerà in affiancamento al presidio fisso per la Palestina e Sumud Flotilla che si tiene tutti i giorni in piazza Matteotti. L’appuntamento è alle 18,30, per “continuare a fare luce su tutte le violenze, tenere alta l’attenzione e unire le forze di tutti coloro che lottano per la pace, la libertà, l’autodeterminazione e cancellare l’oppressione”. “Il genocidio in corso nei confronti del popolo della Palestina, affamato e bombardato per essere annientato, urla nelle nostre coscienze e ci chiede di agire con ogni mezzo che abbiamo – spiega la Rete in una nota -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

