Fabio Cirifino è morto Era un artista e aveva fondato Studio Azzurro a Milano

È morto il 4 ottobre a 76 anni l'artista Fabio Cirifino, famoso per avere fondato Studio Azzurro, la cui sede è storicamente ospitata in Fabbrica del Vapore. Fotografo, si formò con Aldo Ballo e collaborò con varie riviste, tra cui Domus.Collaborava già da anni con il regista Paolo Rosa quando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

