Fabio Cannavaro va ai Mondiali 2026 E' il nuovo ct dell' Uzbekistan già qualificato

AGI - Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan, una delle 18 Nazionali già qualificate ai Mondiali del prossimo anno. Il 52enne, ex capitano della Nazionale azzurra campione del mondo 2006, ha firmato un contratto con la federazione uzbeka (numero 54 dell'ultima classifica Fifa) di due anni, rinnovabile poi per altre due stagioni. Dopo aver vinto tanto e da protagonista come calciatore (Mondiale a parte) sia a livello individuale ( Pallone d'oro e Fifa World Player ) che indossando le maglie della Nazionale, oltre che di Parma, Juventus e Real Madrid (con l'inizio al Napoli e un passaggio all'Inter), Cannavaro ha iniziato la carriera da allenatore nel 2015 direttamente dalla Cina, nel Guangzhou Evergrande, con un esonero dopo 23 partite totali. 🔗 Leggi su Agi.it

