Fabio Cannavaro nuovo CT dell’Uzbekistan | un record storico per l’ex capitano azzurro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incarico senza precedenti. Fabio Cannavaro è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dellUzbekistan. L’ex Pallone d’Oro e capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006 guiderà la nazionale asiatica nella prima storica partecipazione ai Mondiali. La nomina arriva dopo settimane di indiscrezioni che lo vedevano in lizza anche per la panchina della Cina. Per Cannavaro si tratta di una sfida entusiasmante e allo stesso tempo di un traguardo personale notevole: diventa il quarto CT più pagato al mondo, con un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Gli stipendi dei CT più pagati al mondo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

