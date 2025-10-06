Fabio Cannavaro nuova avventura da ct | guiderà l’Uzbekistan ai Mondiali

Sportface.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex capitano azzurro campione del mondo nel 2006 riparte dalla nazionale centroasiatica, già qualificata alla rassegna iridata del 2026. Contratto biennale con opzione fino al 2029. Adesso è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan. L’ex difensore del Napoli, del Parma, della Juventus e del Real Madrid – campione del mondo e Pallone d’Oro nel 2006 – ha firmato un contratto di due anni con la federazione uzbeka, rinnovabile fino al 2029. La nazionale centroasiatica, attualmente al 54° posto del ranking Fifa, è già certa della qualificazione ai Mondiali 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fabio - cannavaro

Fabio Cannavaro sorpassato: la leggenda in Italia non è lui

Idea Polonia per Fabio Cannavaro, lo vuole il Pogo? Szczecin di Stettino

Fabio Cannavaro sarà ai Mondiali 2026 con la sua nuova squadra: vicino l’accordo con l’Uzbekistan

fabio cannavaro nuova avventuraUfficiale, Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan - ROMA (ITALPRESS) – Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan, una delle 18 Nazionali già qualificate ai Mondiali del prossimo anno. Segnala lanuovasardegna.it

fabio cannavaro nuova avventuraAdesso è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan - 1 minuto per la lettura TASHKENT (UZBEKISTAN) (ITALPRESS) – Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan, una delle 18 Nazionali già qualificate ai Mondiali del prossimo anno. quotidianodelsud.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fabio Cannavaro Nuova Avventura