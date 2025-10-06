Fabio Cannavaro nuova avventura da ct | guiderà l’Uzbekistan ai Mondiali
L’ex capitano azzurro campione del mondo nel 2006 riparte dalla nazionale centroasiatica, già qualificata alla rassegna iridata del 2026. Contratto biennale con opzione fino al 2029. Adesso è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan. L’ex difensore del Napoli, del Parma, della Juventus e del Real Madrid – campione del mondo e Pallone d’Oro nel 2006 – ha firmato un contratto di due anni con la federazione uzbeka, rinnovabile fino al 2029. La nazionale centroasiatica, attualmente al 54° posto del ranking Fifa, è già certa della qualificazione ai Mondiali 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
