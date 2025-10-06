Fabio Cannavaro nuova avventura a sorpresa per il Pallone d’Oro

Fabio Cannavaro, dopo l’esperienza sulla panchina della Dinamo Zagabria, torna ad allenare: ecco la nuova squadra del Pallone d’Oro. Il Napoli, dopo la sconfitta contro il Milan e la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, torna subito a vincere in campionato: battuto per 2-1 il Genoa di Patrick Vieira. Terminato, di fatto, il primo vero mini ciclo di partite della nuova stagione calcistica 20252026. Il campionato, dunque, si ferma per la consueta sosta per le nazionali di Ottobre. Da segnalare, intanto, una notizia degli ultimi minuti riguardante Fabio Cannavaro: torna in panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Fabio Cannavaro, nuova avventura a sorpresa per il Pallone d’Oro

In questa notizia si parla di: fabio - cannavaro

Fabio Cannavaro sorpassato: la leggenda in Italia non è lui

Idea Polonia per Fabio Cannavaro, lo vuole il Pogo? Szczecin di Stettino

Fabio Cannavaro sarà ai Mondiali 2026 con la sua nuova squadra: vicino l’accordo con l’Uzbekistan

Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan, una delle 18 Nazionali già qualificate ai Mondiali del prossimo anno. Il 52enne, ex capitano della Nazionale azzurra campione del mondo 2006, ha firmato un contratto con la federazione uzbeka (numero 54 dell' Vai su Facebook

Ora è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan. Cannavaro guiderà la nazionale "in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico", fa sapere la federazione. #ANSA https://ansa.it - X Vai su X

Cannavaro, ex difensore della Juve e pallone d’oro nel 2006, è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan: il comunicato ufficiale - Cannavaro, ex difensore della Juve e pallone d’oro nel 2006, è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan: il comunicato ufficiale È ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico della n ... Secondo juventusnews24.com

Ufficiale, Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan - ROMA (ITALPRESS) – Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan, una delle 18 Nazionali già qualificate ai Mondiali del prossimo anno. Secondo iltempo.it