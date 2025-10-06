Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan | tornerà ai Mondiali a distanza di 20 anni dal trionfo di Berlino
Fabio Cannavaro è il nuovo Ct dell’Uzbekistan. L’allenatore italiano torna ad allenare in Asia a distanza di quattro anni dall’ultima esperienza al Guangzhou e torna a guidare una nazionale: l’unico precedente risale al 2019, quando rimane sulla panchina della Cina soltanto per due partite. Cannavaro – dopo l’esperienza alla Dinamo Zagabria – sarà sulla panchina della nazionale asiatica al Mondiale 2026 dopo la storica prima qualificazione ottenuta a giugno 2025. L’allenatore – che nei mesi scorsi era finito anche in orbita nazionale italiana – tornerà così in un Mondiale a distanza di 20 anni esatti dal trionfo da capitano dell’Italia nel 2006 a Berlino e avrà pochi mesi per conoscere squadra e calciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
