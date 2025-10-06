F1 promossi e bocciati GP Singapore Russell impeccabile Norris e Piastri scarabocchiano
Il Gran Premio di Singapore di F1 disputatosi domenica 5 ottobre non si è rivelato particolarmente emozionante, tuttavia ha silenziosamente emesso i propri verdetti. Chi sono i promossi e i bocciati della gara di Marina Bay? PROMOSSI. RUSSELL George (Mercedes) – Semplicemente perfetto, ha saputo sfruttare al 100% il potenziale della sua Freccia d’Argento. Ha sorpreso tutti realizzando la pole position, ha contenuto Verstappen in partenza e da lì ha gestito la propria leadership per 62 giri. Si direbbe maturato. Il pilota che talvolta si squagliava sotto pressione sembrerebbe essere diventato un solido e freddo agonista, capace di centrare il bersaglio grosso quando ne ha l’opportunità. 🔗 Leggi su Oasport.it
