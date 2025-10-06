F1 Ferrari messa a nudo nella sua pochezza Traballa il paravento del 2° posto nel Mondiale costruttori

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non più tardi di tre settimane fa, si era spiegato come il ruolo di “ seconda forza ” della Ferrari fosse fasullo, in quanto figlio delle circostanze. Tale analisi aveva fatto saltare la mosca al naso ad alcuni, che avevano viceversa definito “casuali” i successi di Max Verstappen e di George Russell, prevedendo poi un pronto riscatto del Cavallino Rampante negli imminenti tracciati urbani. Ebbene, a Baku ha ri-vinto Verstappen e a Marina Bay si è imposto Russell. McLaren inanella tre GP di fila senza primeggiare, ma le affermazioni vanno sempre a Red Bull e Mercedes. Proprio quest’ultima ha “volato via” la Scuderia di Maranello nella classifica costruttori anche grazie alla ritrovata consistenza di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 ferrari messa a nudo nella sua pochezza traballa il paravento del 2176 posto nel mondiale costruttori

© Oasport.it - F1, Ferrari messa a nudo nella sua pochezza. Traballa il paravento del 2° posto nel Mondiale costruttori

In questa notizia si parla di: ferrari - messa

f1 ferrari messa nudoF1, Ferrari messa a nudo nella sua pochezza. Traballa il paravento del 2° posto nel Mondiale costruttori - Non più tardi di tre settimane fa, si era spiegato come il ruolo di “seconda forza” della Ferrari fosse fasullo, in quanto figlio delle circostanze. Segnala oasport.it

f1 ferrari messa nudoF1, Russel show, l'inglese della Mercedes domina il Gp di Singapore: Verstappen c'è, buio Ferrari - La magica ala, inventata e messa a punto dagli ingegneri Mercedes, ha spinto in quota George Russell che ha dominato il GP di Singapore con una ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Ferrari Messa Nudo