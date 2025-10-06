F1 Ferrari messa a nudo nella sua pochezza Traballa il paravento del 2° posto nel Mondiale costruttori

Non più tardi di tre settimane fa, si era spiegato come il ruolo di “ seconda forza ” della Ferrari fosse fasullo, in quanto figlio delle circostanze. Tale analisi aveva fatto saltare la mosca al naso ad alcuni, che avevano viceversa definito “casuali” i successi di Max Verstappen e di George Russell, prevedendo poi un pronto riscatto del Cavallino Rampante negli imminenti tracciati urbani. Ebbene, a Baku ha ri-vinto Verstappen e a Marina Bay si è imposto Russell. McLaren inanella tre GP di fila senza primeggiare, ma le affermazioni vanno sempre a Red Bull e Mercedes. Proprio quest’ultima ha “volato via” la Scuderia di Maranello nella classifica costruttori anche grazie alla ritrovata consistenza di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

