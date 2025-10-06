F1 Ferrari messa a nudo nella sua pochezza Traballa il paravento del 2° posto nel Mondiale costruttori
Non più tardi di tre settimane fa, si era spiegato come il ruolo di “ seconda forza ” della Ferrari fosse fasullo, in quanto figlio delle circostanze. Tale analisi aveva fatto saltare la mosca al naso ad alcuni, che avevano viceversa definito “casuali” i successi di Max Verstappen e di George Russell, prevedendo poi un pronto riscatto del Cavallino Rampante negli imminenti tracciati urbani. Ebbene, a Baku ha ri-vinto Verstappen e a Marina Bay si è imposto Russell. McLaren inanella tre GP di fila senza primeggiare, ma le affermazioni vanno sempre a Red Bull e Mercedes. Proprio quest’ultima ha “volato via” la Scuderia di Maranello nella classifica costruttori anche grazie alla ritrovata consistenza di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ferrari - messa
#F1 #FUnoAT #SingaporeGP #Ferrari azzecca la messa a punto della #SF25: buona trazione e bilanciamento equilibrato. Dalle FP1 emerge con chiarezza l’importanza della gestione gomme, sulla quale la Rossa dovrà fare molta attenzione ?@berrageiz - X Vai su X
#GMG DA STASERA IN PIAZZA DE FERRARI PRESIDIO PERMANENTE PER GAZA Genova è tra le “100 piazze per Gaza”: iniziativa messa in piedi dal sindacato di base Usb, organizzazioni studentesche, centri sociali e semplici cittadini che coinvolge molte Vai su Facebook
F1, Ferrari messa a nudo nella sua pochezza. Traballa il paravento del 2° posto nel Mondiale costruttori - Non più tardi di tre settimane fa, si era spiegato come il ruolo di “seconda forza” della Ferrari fosse fasullo, in quanto figlio delle circostanze. Segnala oasport.it
F1, Russel show, l'inglese della Mercedes domina il Gp di Singapore: Verstappen c'è, buio Ferrari - La magica ala, inventata e messa a punto dagli ingegneri Mercedes, ha spinto in quota George Russell che ha dominato il GP di Singapore con una ... Si legge su ilmessaggero.it