F1 Andrea Stella | Felice per il titolo costruttori ma il Mondiale piloti è ancora aperto

Il Gran Premio di Singapore ha sancito la certezza aritmetica del trionfo McLaren nel Mondiale Costruttori 2025 di Formula Uno con sei round d’anticipo, grazie ad un impressionante vantaggio di 325 punti sulla Mercedes che occupa attualmente la seconda posizione in classifica. Il team di Woking ha ottenuto dunque il secondo titolo consecutivo (il 10° assoluto) al termine di una gara in cui si è dovuto accontentare di un terzo posto con Lando Norris e di un quarto con Oscar Piastri. “ Sono davvero felice. Già l’anno scorso sembrava incredibile riuscire a ottenere questo risultato, ed invece siamo di nuovo campioni del mondo Costruttori. 🔗 Leggi su Oasport.it

