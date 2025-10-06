F1 Andrea Stella | Felice per il titolo costruttori ma il Mondiale piloti è ancora aperto
Il Gran Premio di Singapore ha sancito la certezza aritmetica del trionfo McLaren nel Mondiale Costruttori 2025 di Formula Uno con sei round d’anticipo, grazie ad un impressionante vantaggio di 325 punti sulla Mercedes che occupa attualmente la seconda posizione in classifica. Il team di Woking ha ottenuto dunque il secondo titolo consecutivo (il 10° assoluto) al termine di una gara in cui si è dovuto accontentare di un terzo posto con Lando Norris e di un quarto con Oscar Piastri. “ Sono davvero felice. Già l’anno scorso sembrava incredibile riuscire a ottenere questo risultato, ed invece siamo di nuovo campioni del mondo Costruttori. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: andrea - stella
F1, Andrea Stella: “Non cambieremo la nostra gestione dei piloti dopo il titolo costruttori”
F1, Andrea Stella teme il finale di stagione: “Verstappen e la Red Bull sono ancora in corsa per il campionato”
McLaren Campione del Mondo Costruttori: le immagini che immortalano la gioia, l’orgoglio e l’adrenalina del team di Andrea Stella e Zack Brown nel momento più atteso dell’anno #SingaporeGP | #F1 - X Vai su X
F1: Andrea Stella ancora sul tetto del mondo in Formula 1 Vai su Facebook
F1. Un’emozione senza confini per Andrea Stella: McLaren Campione del Mondo Costruttori per la seconda volta - Grazie al terzo posto di Norris e al quarto di Piastri, il team conquista matematicamente il Mondiale Costruttori per il secondo anno consecutivo. Scrive automoto.it
F1 | McLaren campione del mondo, Stella: “Sono troppo felice, amo i piloti determinati” - La squadra guidata da Andrea Stella vince per la decima volta il titolo, e adesso la concentrazione si sposterà al 100% ... Riporta f1grandprix.motorionline.com