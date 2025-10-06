Exit poll | Occhiuto 59-63% Tridico 35-39

15.15 Prima istantanea degli esiti del voto per le Regionali in Calabria scattata dagli exit poll di Opinio Italia per la Rai. Il governatore uscente della Calabria, ricandidato dal Centrodestra, Roberto Occhiuto (FI), è tra il 59 e il 63%. Lo sfidante del Centrosinistra, Pasquale Tridico (M5S),è tra il 35 e il 39%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it