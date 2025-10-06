Exit poll | Occhiuto 59-63% Tridico 35-39
15.15 Prima istantanea degli esiti del voto per le Regionali in Calabria scattata dagli exit poll di Opinio Italia per la Rai. Il governatore uscente della Calabria, ricandidato dal Centrodestra, Roberto Occhiuto (FI), è tra il 59 e il 63%. Lo sfidante del Centrosinistra, Pasquale Tridico (M5S),è tra il 35 e il 39%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: exit - poll
Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle elezioni regionali di Marche e Valle D'Aosta del 28 e 29 settembre 2025 e dove vederli
Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio - LA DIRETTA
Elezioni regionali 2025, la differenza fra exit poll e proiezioni in tempo reale, quando escono i risultati ufficiali
Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni #regionali in Calabria 2025 - X Vai su X
https://www.youtube.com/watch?v=RXv852ijGdA saluti Luigi Martano Concorso Dirigenti Tecnici exit poll prova preselettiva Vai su Facebook
Regionali Calabria, exit pool clamorosi: Occhiuto trenta punti avanti su Tridico - Rai il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha raccolto preferenze ... Scrive iltempo.it
Regionali, chiuse le urne: exit poll danno in testa Occhiuto con il 59-63% - Lamezia Terme – Si sono ufficialmente chiuse le urne in Calabria alle ore 15 di oggi per l’elezione del nuovo presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Riporta lametino.it