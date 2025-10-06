Ex Milan Kessié verso la fine della sua avventura in Arabia Ritornerà in Italia?

Pianetamilan.it | 6 ott 2025

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha parlato della situazione dell'ex Milan Franck Kessié. Ritorno in Italia in vista? Diverse squadre di Serie A potrebbero essere interessate a lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: milan - kessi

