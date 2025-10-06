Ex Milan gli auguri social del club rossonero a Theo Hernandez
Oggi è il compleanno dell'ex Milan Theo Hernandez. Il club rossonero, tramite i suoi canali social, ha fatto gli auguri al terzino francese ora in forza all'Al Hilal di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - auguri
Pobega festeggia il 26esimo compleanno: gli auguri social del Milan
Stam festeggia il 53esimo compleanno: gli auguri social del Milan
José Altafini compie 87 anni, gli auguri social del Milan
#Milan, auguri a #Ibrahimovic per il 44° compleanno: "Campione e leader dentro e fuori dal campo" Vai su Facebook
#AUGURI a... Jonathan Milan (25 anni) - X Vai su X
Juve Milan, l’ex centrocampista Massimo Mauro critica aspramente lo spettacolo offerto contro i rossoneri e lancia una frecciata a Guida - Juve Milan, l’ex centrocampista Massimo Mauro critica aspramente lo spettacolo offerto contro i rossoneri e lancia una frecciata a Guida Ospite negli studi della trasmissione sportiva Pressing, l’ex c ... Si legge su juventusnews24.com
Il Milan fa gli auguri a Ibrahimovic: il messaggio del club rossonero - L'ex fuoriclasse svedese, oggi Senior Advisor del Milan per conto della proprietà RedBird ... Lo riporta milannews.it