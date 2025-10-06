Ex Milan gli auguri social del club rossonero a Theo Hernandez

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è il compleanno dell'ex Milan Theo Hernandez. Il club rossonero, tramite i suoi canali social, ha fatto gli auguri al terzino francese ora in forza all'Al Hilal di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan gli auguri social del club rossonero a theo hernandez

© Pianetamilan.it - Ex Milan, gli auguri social del club rossonero a Theo Hernandez

In questa notizia si parla di: milan - auguri

Pobega festeggia il 26esimo compleanno: gli auguri social del Milan

Stam festeggia il 53esimo compleanno: gli auguri social del Milan

José Altafini compie 87 anni, gli auguri social del Milan

ex milan auguri socialJuve Milan, l’ex centrocampista Massimo Mauro critica aspramente lo spettacolo offerto contro i rossoneri e lancia una frecciata a Guida - Juve Milan, l’ex centrocampista Massimo Mauro critica aspramente lo spettacolo offerto contro i rossoneri e lancia una frecciata a Guida Ospite negli studi della trasmissione sportiva Pressing, l’ex c ... Si legge su juventusnews24.com

ex milan auguri socialIl Milan fa gli auguri a Ibrahimovic: il messaggio del club rossonero - L'ex fuoriclasse svedese, oggi Senior Advisor del Milan per conto della proprietà RedBird ... Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Auguri Social