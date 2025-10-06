Ex Ilva sindacati | 16 ottobre sciopero in tutti i siti

Roma, 6 ott. (askanews) – Fim, Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero di tutti gli stabilimenti ex Ilva per il prossimo 16 ottobre. “E’ il momento di scelte chiare: il Governo assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico che guidi la transizione ed il rilancio di un’azienda oramai al collasso”, è la richiesta che arriva dai sindacati. I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma, Rocco Palombella, parlano di un “inaccettabile silenzio” da parte del governo. I sindacati “condannano fermamente l’aver appreso a mezzo stampa dei contenuti delle offerte presentate per l’acquisto dell’ex Ilva, e in particolare quella di Bedrock Industries, che prevederebbe solo 2000 unità occupate su Taranto e poco più di 1000 negli altri siti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it