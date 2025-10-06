Ex Ilva sindacati | 16 ottobre sciopero in tutti i siti
Roma, 6 ott. (askanews) – Fim, Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero di tutti gli stabilimenti ex Ilva per il prossimo 16 ottobre. “E’ il momento di scelte chiare: il Governo assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico che guidi la transizione ed il rilancio di un’azienda oramai al collasso”, è la richiesta che arriva dai sindacati. I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma, Rocco Palombella, parlano di un “inaccettabile silenzio” da parte del governo. I sindacati “condannano fermamente l’aver appreso a mezzo stampa dei contenuti delle offerte presentate per l’acquisto dell’ex Ilva, e in particolare quella di Bedrock Industries, che prevederebbe solo 2000 unità occupate su Taranto e poco più di 1000 negli altri siti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: ilva - sindacati
Ex Ilva, Salis al convegno di Fiom Genova: “Serve trasparenza, chiediamo un tavolo con il governo, i sindacati e tutte le parti coinvolte”
Ex Ilva, sul forno elettrico le prime aperture. Salis: “Chiediamo un tavolo con il governo, i sindacati e tutte le parti coinvolte”
Ex Ilva: inizio assemblee sindacati, 'tutelare salute e lavoro'
VENDITA EX ILVA: I SINDACATI IN STATO DI AGITAZIONE PERMANENTE. SOLO 2 PROPOSTE PER L’INTERO GRUPPO Il nostro servizio [VIDEO] Vai su Facebook
Ex Ilva: i sindacati hanno annunciato una mobilitazione permanente dopo la decisione del ministero del Lavoro di chiudere la procedura sulla cassa integrazione. - X Vai su X
Ex Ilva, sciopero il 16 ottobre in tutti gli stabilimenti. I sindacati: «Il governo ne assuma la guida» - L’annuncio dei vertici di Fim, Fiom e Uilm: «Dal governo inaccettabile silenzio, assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico che guidi la transizione e il rilancio» ... Secondo corriere.it
Ex Ilva, il 16 ottobre sciopero in tutti gli stabilimenti - L'annuncio di Fiom, Fim e Uilm che lanciano un appello al governo: "E' il momento di scelte chiare: l'esecutivo assuma la guida della ... Lo riporta rainews.it