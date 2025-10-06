Ex Ilva sciopero il 16 ottobre Sindacati | Inaccettabile il silenzio del governo sull’offerta di Bedrock Chigi assuma la guida

Sciopero in tutti gli stabilimenti dell’ex Ilva il prossimo 16 ottobre. Lo hanno annunciato i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm Ferdinando Uliano, Michele De Palma, Rocco Palombella. I sindacalisti hanno denunciato si aver appreso solo dalla stampa il contenuto delle offerte presentate per l’acquisto dell’acciaieria pugliese. In particolare, quella di Bedrock Industries, che prevederebbe solo 2000 lavoratori occupati su Taranto e poco più di 1000 negli altri siti. “Riteniamo inaccettabile il silenzio di Palazzo Chigi che, a fronte della richiesta di incontro più volte reiterata degli scriventi, non convochi ancora un tavolo sulla chiusura del bando e le offerte pervenute”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

