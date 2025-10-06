Ex Ilva 16 ottobre sciopero in tutti i siti Sindacati | Inaccettabile silenzio del governo

(Adnkronos) – Mobilitazione e sciopero di tutti gli stabilimenti dell’ex Ilva il prossimo 16 ottobre. Lo annunciano i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma, Rocco Palombella, condannando fermamente il fatto di aver appreso a mezzo stampa dei contenuti delle offerte presentate per l’acquisto dell’ex Ilva, e in particolare quella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ex Ilva, sciopero il 16 ottobre. Sindacati: “Inaccettabile il silenzio del governo sull’offerta di Bedrock. Chigi assuma la guida””

ex ilva 16 ottobreEx Ilva, 16 ottobre sciopero in tutti i siti. Sindacati: "Inaccettabile silenzio del governo" - I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm condannando il fatto di aver appreso a mezzo stampa dei contenuti delle offerte presentate per l’acquisto dell’ex Ilva Mobilitazione e sciopero di tutti gli st ... Segnala adnkronos.com

ex ilva 16 ottobreEx Ilva, sciopero il 16 ottobre in tutti gli stabilimenti. I sindacati: «Il governo ne assuma la guida» - L’annuncio dei vertici di Fim, Fiom e Uilm: «Dal governo inaccettabile silenzio, assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico che guidi la transizione e il rilancio» ... Da corriere.it

