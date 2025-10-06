Everest un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati da bufera di neve

(Adnkronos) – Un escursionista è morto e 200 sono rimasti bloccati sul monte Everest a causa delle abbondanti e improvvise nevicate che si sono registrate nelle regioni montuose nordoccidentali e occidentali della Cina. Lo ha reso noto l'emittente televisiva Cctv, precisando che centinaia di escursionisti stanno gradualmente raggiungendo un posto sicuro dopo che erano stati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

