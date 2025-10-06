Everest un morto e centinaia di trekker bloccati dopo una bufera

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I soccorritori hanno confermato questa mattina di essere riusciti a mettersi in contatto con l'ultimo gruppetto ancora bloccato dal maltempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

