Everest un morto e centinaia di trekker bloccati dopo una bufera

I soccorritori hanno confermato questa mattina di essere riusciti a mettersi in contatto con l'ultimo gruppetto ancora bloccato dal maltempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Everest, un morto e centinaia di trekker bloccati dopo una bufera

L'atleta polacco Andrzej Bargiel sarà ricordato nella storia per essere stato il primo uomo a scendere dall'Everest senza ossigeno supplementare. Impresa che ha completato con gli sci fino al Campo Base della vetta più alta sulla Terra (8.849 m

Una persona ha perso la vita dopo che un migliaia di trekker è rimasto bloccato a oltre 4mila metri di quota sull'Everest a causa di una bufera.

Bloccati sull'Everest, centinaia di escursionisti sorpresi da tempeste di neve a 4mila metri: "Mai un tempo simile"