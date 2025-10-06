Le prime stagioni di The Walking Dead hanno introdotto gli spettatori al mondo devastato da un’apocalisse zombie scatenata dal virus Wildfire, attraverso la narrazione di Rick Grimes (Andrew Lincoln). Quando Rick si risveglia in un ospedale abbandonato, non ha consapevolezza delle trasformazioni avvenute nel pianeta durante il suo coma, così come il pubblico. Questa scelta narrativa ha permesso alla serie di evitare le fasi iniziali del caos per concentrarsi direttamente sulla lotta per la sopravvivenza in un mondo popolato da morti viventi. Il fatto che Rick fosse rimasto in coma durante l’inizio dell’epidemia ha comportato la scoperta tardiva di eventi fondamentali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Eventi chiave di the walking dead che rick ha perso durante il coma