Eventi catastrofici in Italia Luca Mercalli ospite al campus per raccontare la storia del clima

Riminitoday.it | 6 ott 2025

Venerdì, 10 ottobre, alle ore 10, il Campus di Rimini (Aula Alberti 7, Complesso Alberti) ospiterà Luca Mercalli per una lezione aperta a tutta la cittadinanza sugli eventi catastrofici che si sono succeduti in Italia nel corso della storia. Il suo intervento raccoglie l’immenso patrimonio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

