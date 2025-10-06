Evade durante un permesso premio dal carcere di Prato fermato e arrestato a Firenze

FIRENZE – .  Nella mattinata di giovedì (2 ottobre) il Reparto prevenzione crimine Toscana durante un posto di controllo in Lungarno del Pignone ha controllato un’autovettura con a bordo quattro persone Approfonditi i controlli, gli operatori hanno notato che la carta d’identità e la patente del conducente, cittadino bosniaco di 53 anni, presentavano caratteristiche di fabbricazione e sicurezza diverse da quelle previste. I poliziotti, insospettiti, hanno pertanto proceduto alla sua esatta identificazione tramite fotosegnalamento, all’esito del quale sono emerse generalità diverse da quelle rilasciate e riportate sui documenti esibiti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

