Europei di ciclismo Italia da protagonista | 6 medaglie e primo posto nel conteggio complessivo dei podi
Scaroni chiude quarto nella prova élite vinta da Poga?ar davanti a Evenepoel. Dagnoni: “Siamo la Nazionale che più di tutte è salita sul podio”. L’Italia lascia gli Europei di ciclismo sulle sponde del Rodano con un bottino di sei medaglie, una in più rispetto allo scorso anno, che valgono il quarto posto nel medagliere per titoli conquistati ma il primo assoluto per numero di podi. Un dato che fotografa la continuità e la solidità del movimento azzurro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
