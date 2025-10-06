Prima i Mondiali in Ruanda, poi gli Europei in Francia: debutto subito intenso per Marco Villa da commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo su strada. L’ex direttore del settore pista non può non ritenersi soddisfatto dei risultati e soprattutto delle prestazioni delle due selezioni che ha guidato. Ieri in terra transalpina il podio è mancato davvero per poco. Eccezionale però la giornata di Christian Scaroni: il classe 1997 è esploso definitivamente quest’anno a suon di vittorie (cinque per lui, delle quali una al Giro d’Italia) e si è preso il ruolo di capitano azzurro nella manifestazione continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei ciclismo 2025: Christian Scaroni si esalta, l’Italia non delude le aspettative