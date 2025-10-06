Europa Verde Piacenza | Il genocidio continua e la resistenza deve continuare I presidi

«Un impetuoso fiume rosso, verde, bianco e nero ha esondato ricoprendo l'Italia: lo spirito democratico e antimperialista del nostro popolo si è risvegliato. Numerosissimi cittadini solidali con tanti fratelli e sorelle migranti, si sono impegnati scoprendo modalità creative e coinvolgenti per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: europa - verde

Lavori di viale Roma nel mirino di Europa Verde: "Sospenderli immediatamente, rispettare gli alberi"

Turismo verde e digitale: l’Europa ridisegna il futuro del settore

“Sosta selvaggia davanti al Miracolo eucaristico, indecoroso per i turisti del Giubileo”: la denuncia di Europa Verde Frentania

Europa verde, Europa grigia: dialogo sull'industria che verrà - X Vai su X

PGT ed emergenza abitativa. Ecco del due priorità di Sinistra Italiana ed Europa Verde, stabilmente "a braccetto" per la "Brescia ideale del futuro". #castelletti #DARIOBALLOTTA #europaverde #giunta #loggia #MATTIADATTERI #sinistraitaliana Vai su Facebook

Socialisti, Verdi e Sinistra scrivono ai vertici Ue: «A Gaza è genocidio, servono azioni concrete» - I gruppi parlamentari dei Socialisti e democratici (S&D), dei Verdi e della Sinistra al parlamento europeo hanno inviato una lettera congiunta a Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas per ... Segnala lettera43.it

Sinistra Ue, 'a Gaza un genocidio, Europa reagisca' - "A Gaza si sta consumando un genocidio e finora la Commissione e il Consiglio europeo non hanno reagito con l'urgenza e la determinazione che i nostri trattati, i nostri valori e le nostre ... Da ansa.it