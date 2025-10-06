Europa irrilevante? La verità dietro la retorica di Netanyahu

Roma, 6 ott – « L’Europa non conta più »: con queste parole, in una lunga intervista a Euronews, Benjamin Netanyahu ha liquidato in blocco l’Unione Europea e il Vecchio Continente, accusandoli di aver perso ogni peso politico e morale in Medio Oriente. Secondo il premier israeliano, l’Europa “premia Hamas” con il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di quindici Stati membri e, schiacciata dalle “pressioni di una minoranza islamista radicale”, avrebbe ceduto il campo agli Stati Uniti, gli unici – a suo dire – in grado di proporre un piano di pace “realistico”. L’Europa è irrilevante, ma detto da voi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Europa “irrilevante”? La verità dietro la retorica di Netanyahu

