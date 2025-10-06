Lo stop all’aumento dell’età pensionabile da 67 anni a 67 anni e tre mesi non sarà per tutti. Lo aveva promesso Claudio Durigon, vicesegretario della Lega e sottosegretario al Lavoro: “Fermeremo l’aumento dei tre mesi per tutti: l’abbiamo promesso e lo faremo”. Una proposta che aveva trovato l’ok anche del ministro “prudente”, il ministro dell’Economia Giorgetti, ma che potrebbe essere irrealizzabile. Così non stupisce, ma non passa inosservata, l’assenza del tema delle pensioni nel Documento programmatico di finanza pubblica, scheletro della prossima legge di Bilancio. Per mantenere la promessa elettorale servirebbero 3 miliardi di euro, così si preferisce la proposta a blocchi selettivi per alcune età e categorie o la proposta di introduzione di tetti e finestre al congelamento dell’aumento dei tre mesi, che limitano però la portata dello stop. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Età pensionabile, stop aumento di tre mesi non sarà per tutti: le ipotesi