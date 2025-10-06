Estonia e Polonia contro Angela Merkel

Imolaoggi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Merkel ha dichiarato che la Polonia e gli Stati baltici avevano sabotato un nuovo formato per negoziati diretti tra UE e Russia nel 2021. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

