Estate in Riviera si registra un calo dell' 1,8% In forte crescita la presenza degli stranieri +15%
La Riviera conferma il proprio appeal, nonostante un’estate segnata da un contesto economico complesso e da una stagione meteo altalenante. È quanto emerge dall’analisi dei dati effettuata dal nuovo Osservatorio regionale sul Turismo, che nel periodo gennaio-agosto registra un aumento degli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Ultimi balli d’estate in riviera: Space oltre le 100mila presenze, Cocco e Villa pronti al gran finale
Compie dieci anni il simbolo dell'estate in Riviera. Al Bagno 24 torna a 'dondolare' l'iconica altalena
Estate 2025, dai costumi alle scarpe: le tendenze in riviera romagnola
Ottobre porta con sé i colori dell’autunno, ma il mare continua a vivere dentro chi lo ha amato durante l’estate. Sulla Riviera di Rimini ci sono strade che diventano abbracci, luci che salutano chi arriva e chi parte, ricordi che restano sempre accesi. Non è Vai su Facebook
