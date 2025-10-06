Esposito l’agente svela il retroscena | il duello di mercato tra Cagliari e Parma e la scelta definitiva

Calcionews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal sogno Inter alla sfida di calciomercato: il racconto dell’agente di Esposito tra Cagliari e Parma Mario Giuffredi, procuratore di Sebastiano Esposito, ha svelato i retroscena del passaggio dell’ex attaccante dell’Inter al Cagliari. Intervenuto al Palermo Football Meeting, l’agente ha raccontato che la trattativa è iniziata già a giugno e ha visto Parma e Cagliari . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

esposito l8217agente svela il retroscena il duello di mercato tra cagliari e parma e la scelta definitiva

© Calcionews24.com - Esposito, l’agente svela il retroscena: il duello di mercato tra Cagliari e Parma e la scelta definitiva

In questa notizia si parla di: esposito - agente

Pio Esposito, l’agente: «L’Inter ha rifiutato 50 milioni di euro per lui»

Agente Pio Esposito: «Ecco la verità sullo scambio per Lookman, rifiutata questa offerta monstre»

Agente Sebastiano Esposito: «Cessione? Tutto rallentato con Cagliari e Fiorentina, sono futuro di una cosa»

Cerca Video su questo argomento: Esposito L8217agente Svela Retroscena