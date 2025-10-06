Esposito l’agente svela il retroscena | il duello di mercato tra Cagliari e Parma e la scelta definitiva
Dal sogno Inter alla sfida di calciomercato: il racconto dell’agente di Esposito tra Cagliari e Parma Mario Giuffredi, procuratore di Sebastiano Esposito, ha svelato i retroscena del passaggio dell’ex attaccante dell’Inter al Cagliari. Intervenuto al Palermo Football Meeting, l’agente ha raccontato che la trattativa è iniziata già a giugno e ha visto Parma e Cagliari . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - agente
Pio Esposito, l’agente: «L’Inter ha rifiutato 50 milioni di euro per lui»
Agente Pio Esposito: «Ecco la verità sullo scambio per Lookman, rifiutata questa offerta monstre»
Agente Sebastiano Esposito: «Cessione? Tutto rallentato con Cagliari e Fiorentina, sono futuro di una cosa»
Mario Giuffredi, agente anche di Pio Esposito, non usa mezzi termini: "Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico" Piedi per terra e serenità: questo è il segreto per continuare a fare passi avanti #Inter #PioEsposito #SpazioInter - X Vai su X
Inter, l’agente di Dzeko elogia Esposito: “Mi ricorda Edin per i movimenti in campo” Silvano Martina, agente di Edin Dzeko, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti su Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter attualmente in rampa di lancio. “Lui a E Vai su Facebook