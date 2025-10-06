Esplosione in un' officina a Pomigliano d' Arco morto uno degli operai feriti

E' morto nell'ospedale Cardarelli di Napoli Vasile??Bujac, operaio 31enne di origine moldava rimasto gravemente ferito nell'esplosione avvenuta sabato 4 ottobre in un'officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco. Le sue condizioni erano apparse critiche sin dal momento del ricovero. Sulla salma sarà eseguito l'esame autoptico. Nell'incidente sono rimasti feriti altri due operai che non sono in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri. Ad esplodere sarebbe stata la bombola di gpl di un veicolo in fase di demolizione. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

