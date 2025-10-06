Esplosione a Pomigliano morto uno degli operai feriti | aveva 31 anni

È morto all’ospedale Cardarelli di Napoli Vasile Bujac, 31 anni, operaio di origine moldava rimasto gravemente ferito nella terribile esplosione avvenuta sabato 4 ottobre in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche, e nonostante i tentativi dei medici, il giovane non ce l’ha fatta. Esplosione a Pomigliano, morto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

