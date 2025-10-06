Esplosione a Pomigliano morto uno degli operai feriti | aveva 31 anni
È morto all'ospedale Cardarelli di Napoli Vasile Bujac, 31 anni, operaio di origine moldava rimasto gravemente ferito nella terribile esplosione avvenuta sabato 4 ottobre in un'officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche, e nonostante i tentativi dei medici, il giovane non ce l'ha fatta.
3 operai feriti di cui 2 gravemente nell'esplosione avvenuta stamane in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, nel napoletano
Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: tre operai feriti, uno in pericolo di vita
Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: 3 operai feriti, 2 sono gravi
Tre ustionati dopo l'esplosione a Pomigliano, il titolare: "Lavoratori e impianti in regola" Momenti di paura ieri mattina, poco dopo le 9:30, in via San Giusto a Pomigliano, al confine con Casalnuovo di Napoli....
Vasile Bujac non ce l'ha fatta: il giovane operaio è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli per le gravissime ustioni riportate.
Non ce l'ha fatta Vasile Bujac, il giovane moldavo coinvolto nell'esplosione avvenuta sabato mattina nel centro di autodemolizioni Motortecno di Pomigliano.